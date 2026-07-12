ALERTĂ ANM | Cod galben de furtuni, vijelii și grindină în aproape toată țara până luni seară!

Publicat 12 iul. 2026, 10:22 Sursă Realitatea.Net

Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabil de duminică dimineața până luni seară, la ora 22:00. Meteorologii avertizează că fenomenele extreme, precum vijeliile, căderile de grindină și ploile torențiale, vor mătura succesiv mai multe regiuni, existând riscul producerii de inundații locale.

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