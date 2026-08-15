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Fragment de dronă, adus de valuri la țărm, în Olimp. Alarma, dată de un salvamar: se fac verificări

Dronă/ Arhivă foto

Dronă/ Arhivă foto

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat15 aug. 2026, 16:40
Actualizat15 aug. 2026, 16:56
SursăRealitatea.Net

Autoritățile sunt în alertă sâmbătă după ce mai multe fragmente despre care există suspiciunea că ar proveni de la o dronă au fost descoperite în stațiunea Olimp, în apropierea unui hotel.

UPDATE Un nou fragment de dronă a fost observat pe litoral. Un salvamar din Olimp a văzut, sâmbătă, un obiect care plutea pe mare în apropierea ţărmului, iar acesta a fost adus apoi de valuri la ţărm. Bărbatul a anunţat apoi autorităţile. Specialiştii au venit pe plajă şi au ridicat obiectul respectiv, pe care urmează să îl analizeze şi să stabilească provenienţa dronei. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

Mai multe resturi de dronă ar fi fost descoperite, sâmbătă după-amiază, în stațiunea Olimp, în sudul litoralului românesc.

Fragmentele ar fi fost găsite în apropierea unui hotel din stațiunea Olimp, susțin surse citate de Realitatea PLUS.

Nu este singurul incident de acest fel. În cursul zilei de ieri, au fost descoperite mai multe fragmente de dronă atât în Saturn, cât și în Costinești. De asemenea, și joi, autoritățile au anunțat că au fost descoperite fragmente de dronă în Costinești, în jurul orei 8:30.

Au fost efectuate mai multe verificări amănunțite. În acest moment, are loc o adevărată desfășurare de forțe la fața locului. Bucățile respective de dronă vor fi ridicate și duse pentru expertiză.

Zona a fost delimitată, iar turiștilor nu le este permis accesul la fața locului.

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