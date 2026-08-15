Fragment de dronă, adus de valuri la țărm, în Olimp. Alarma, dată de un salvamar: se fac verificări

Publicat 15 aug. 2026, 16:40 Actualizat 15 aug. 2026, 16:56 Sursă Realitatea.Net

Autoritățile sunt în alertă sâmbătă după ce mai multe fragmente despre care există suspiciunea că ar proveni de la o dronă au fost descoperite în stațiunea Olimp, în apropierea unui hotel.

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