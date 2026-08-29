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Economie· 1 min citire
Pensiile românilor, în pericol? De la 47% din salariu la doar 30%: ce spun experții
Publicat29 aug. 2026, 07:39
Actualizat29 aug. 2026, 07:44
SursăRealitatea PLUS
Un semnal de alarmă vine de la reprezentanții fondurilor de pensii private! Pensia de la stat nu va mai asigura un venit decent, iar pensia de la pilonul doi va fi retrasă cu restricții. Dacă acum pensia e de aproximativ 47% din venit, pragul va scădea până la 30%.
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