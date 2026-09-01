Atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului: nouă persoane au fost ucise

Publicat 1 sept. 2026, 08:30 Actualizat 1 sept. 2026, 08:39 Sursă Realitatea.Net

Nouă persoane au fost ucise şi peste zece au fost rănite în urma atacurilor aeriene ruseşti asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare, marţi, au declarat autorităţile, aceasta fiind a şasea zi consecutivă de atacuri asupra capitalei ucrainene. Autoritățile ucrainene au anunțat că printre țintele loviturilor s-au aflat clădiri rezidențiale și obiective civile.

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