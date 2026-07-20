31 de localități și municipiul București, afectate de furtuni. Aproximativ 100 de mașini au fost avariate. Bilanțul IGSU -FOTO

Furtunile din weekend au provocat pagube majore în mai multe județe din țară. Pompierii au acționat pentru îndepărtarea efectelor ploilor abundente în 31 de localități din 16 județe și în municipiul București. Salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din 24 de case, 34 de curți, 37 de beciuri/subsoluri și de pe 23 de străzi.
Bilanțul IGSU
Furtunile din weekend au provocat pagube majore în mai multe județe din țară. Pompierii au acționat pentru îndepărtarea efectelor ploilor abundente în 31 de localități din 16 județe și în municipiul București. Salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei din 24 de case, 34 de curți, 37 de beciuri/subsoluri și de pe 23 de străzi.
Totodată, pompierii militari au acționat pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 19 imobile și degajarea a 187 de copaci și șase stâlpi de electricitate prăbușiți, fiind avariate 98 de autovehicule.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis că județele Argeș, Brăila, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Vâlcea și municipiul București au fost afectate de furia naturii.
”O situație deosebită s-a înregistrat în județul Prahova, pe raza localității Bușteni, unde s-a format o viitură pe DN 1, fiind surprinse 30 autoturisme. Pompierii militari au acționat pentru salvarea a două persoane dintr-un autoturism, iar alte zece persoane s-au autoevacuat. Totodată, un pieton a fost surprins de viitură, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital, conștient, cu traumatisme la nivelul membrelor”, se arată într-un bilanț publicat luni de IGSU.
Circulația rutieră pe mai multe drumuri din țară, afectată din cauza apei și aluviunilor
Circulația rutieră a fost temporar afectată pe patru drumuri naționale (DN 1/Prahova, DN 71/Dâmbovița, DN 17A/Suceava și DN 24F/Vaslui) din cauza apei și aluviunilor acumulate pe carosabil, precum și a copacilor prăbușiți pe carosabil.
De asemenea, circulația feroviară a fost temporar afectată pe o magistrală CFR (Voluntari/Ilfov) din cauza unor crengi rupte căzute pe linia de înaltă tensiune. Echipajele specializate s-au aflat în teren pentru remedierea situației și reluarea circulației în condiții normale.
În ceea ce privește avertizarea populației și luarea măsurilor de autoprotecție, în acest weekend, au fost transmise 80 de mesaje RO-ALERT, cele mai multe dintre acestea semnalând posibilitatea producerii fenomenelor meteorologice periculoase, în localități din mai multe județe din țară.