„Locul 1 mondial pe acordarea pimului ajutor avansat in trauma, scenariu complex, si locul unu mondial pe acordarea primului ajtor avansat per ansamblu, obtinute de echipa de pompieri din Bucuresti-ISUBIF, in cadrul comprtitie mondiale de descarcerare si prim ajutor la Luxembourg! Felicitari baieti! Suntem mandri de voi!”, a transmis Raed Arafat, duminică seara.