O procedură de revascularizare a membrelor inferioare, realizată printr-o metodă extrem de rar utilizată atât la nivel național, cât și la nivel mondial, a fost posibilă la începutul acestei săptămâni, în premieră pentru Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe.

Intervenția, care a fost realizată de o echipă formată din medicul primar în chirurgie cardiovasculară Dr. Sorin Baloș și medicul specialist în chirurgie vasculară dr. Györbíró László, a presupus alimentarea membrelor inferioare ale unei paciente din județul Harghita, în vârstă de 53 de ani, cu sânge transferat din aorta ascendentă.

Antecedentele medicale pe care aceasta le avea nu au permis utilizarea metodei obișnuite în astfel de cazuri așa încât echipa de chirurgi a fost nevoită să apeleze la o soluție „nonconformistă”, respectiv montarea pe aorta ascendentă a unui vas de sânge artificial (proteză vasculară), comandat din Germania, și menit să transporte sângele până la cele două membre.

Medicii au explicat că intervenția a durat aproximativ două ore și jumătate, și a decurs fără complicații, în prezent pacienta fiind în afara oricărui pericol.

Despre procedura în sine, au declarat că: „Intervenția presupune ca din aorta ascendentă – de la aproximativ 4 cm de la inimă – să fie montată o proteză specială, bifurcată, în formă de Y, care să transporte sângele în picioare. Am ales o variantă chirurgicală rară, de a porni de la aorta ascendentă, respectiv vasul principal care aduce sângele de la inimă către toate organele. Am realizat o sternotomie, așa cum procedăm în cazul operațiilor pe cord deschis, și am condus proteza pe sub piele, circa 40 de centimetri, până la vasele importante din zona inghinală, acolo unde se găsesc ambele artere femurale care transportă sângele spre picioare”.

Rezultatul final este îmbucurător pentru echipa care a participat la această intervenție: ambele picioare ale pacientei sunt calde, ceea ce înseamnă că le este asigurată cantitatea necesară de sânge.

Extrem de importantă în reușita acestei operații a fost și munca depusă de echipa de anesteziști, Dr. Buzsi Janka și Dr. Costache Cătălin, a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf”, pe care cei doi chirurgi au catalogat-o drept „o adevărată artă”, menținând tensiunea arterială și funcția inimii stabile pentru ca intervenția să decurgă fără probleme.

Managerul spitalului, András-Nagy Róbert, s-a declarat mândru de performanța realizată în premieră de echipa de chirurgi: „Nu putem fi deschizători de drumuri în toate situațiile, dar suntem încântați să ne numărăm printre puținele spitale din lume care au realizat o astfel de procedură. Întotdeuna, o astfel de reușită este rezultatul unei munci în echipă. Încă o dată mă declar mândru de colegii mei, care au dovedit din nou că sunt extrem de bine pregătiți și nu se tem să apeleze la metode mai puțin obișnuite, totul în favoarea pacientului. Trebuie să spun că avem o echipă medicală bine pregătită în toate secțiile, în toate specialitățile și că această realizare este și rezultatul muncii a celor aproape 1000 de angajați ai spitalului. Lucrăm în permanență la îmbunătățirea serviciilor oferite de spitalul nostru, și suntem sprijiniți la tot pasul de Consiliul Județean Covasna, dar fără profesionalismul și dăruirea colegilor mei nimic nu ar fi posibil”.

Dr. Sorin Baloş de la Spitalul Judeţean Braşov, care are o experienţă de aproape 20 de ani în chirurgia cardiovasculară, s-a declarat onorat de faptul că a putut face parte din echipa care a realizat această operaţie inedită: „A fost o onoare să particip alături de prietenul şi colegul meu, Dr. Györbíró László, la această provocare terapeutică, o operaţie inedită, în premieră la momentul actual pentru Sfântu Gheorghe. Aici am găsit condiţii de chirurgie cardiovasculară de înaltă calitate, şi o echipă entuziastă. Am fost plăcut surprins de modul în care colegii de la Sfântu Gheorghe au perceput că oriunde se poate face performanţă cu dăruire şi profesionalism”.

Doar două proceduri de acest fel au mai fost realizate de-a lungul timpului în România, iar la nivel mondial există publicații despre aproximativ 50 de astfel de cazuri.

Sursă: Biroul de presă al Spitalului Județean de Urgență Sfântu Gheorghe