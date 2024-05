Astăzi la rubrica „Tu decizi! Dosar de candidat” discutăm despre Adrian Oros, fostul ministru al Agriculturii care a ținut ocupat un post de profesor universitar în timp ce mergea în deplasări cu liderii de partid și a scandalizat opinia publică după ce a trimis un videoclip indecent într-o conversație cu mai mulți secretari de stat. În vară, candidează pentru șefia Consiliului Județean Cluj. Dacă merită sau nu votul tău, tu decizi după ce urmărești analiza care urmează.

Adrian Oros este candidatul susținut de Alianța Dreapta Unită pentru șefia Consiliului Județean din Cluj.

A fost membru PNȚCD până în 2012, înainte de a intra în PNL, iar apoi în Forța Dreptei din anul 2021.

Tot în același an și-a dat și demisia din funcția de ministru al Agriculturii pe care a ocupat-o in Guvernele Cîțu și Orban, însă abia după ce și-a pierdut susținerea politică. Asta chiar dacă fermierii au fost cei care i-au cerut primii plecarea din funcție cu două luni înainte, acuzandu-l ca nu a stiut sa gestioneze criza și nu a acordat despagubiri fermierilor dupa ce seceta a distrus 40% din recoltele de cereale.

Atunci, ministrul le-a transmis doar că fiecare are dreptul la opinie. În perioada în care era ministru a încasat în continuare și salariul de profesor universitar de la catedra din Cluj Napoca, asta desi zilele în care avea cursuri cu prezență fizică au coincis cu zilele în care apărea în deplasări prin țară.

Practic, Adrian Oros s-ar fi aflat în mijlocul studenților în același timp în care se fotografia la Alba, Sibiu, Iași, la Bruxelles sau în deplasări cu liderul PNL de la acea vreme, Ludovic Orban.

Tot în anul 2021 a fost în centrul unui scandal-monstru de imagine după ce a trimis, cel mai probabil din greseala, un videoclip cu imagini extrem de indecente pe un grup de Whatsapp în care se aflau secretari de stat și șefi ai ANSVSA și ai Asociațiilor Patronale.

În declarația sa de avere figureaza un împrumut suspect, in valoare de 150.000 de lei, asta desi in cont are doar putin peste 11.000 de lei. Deține si doua terenuri, o casă, două apartamente și două mașini.

Averea lui Adrian Oros

-Salariu și indemnizație în valoare totală de 23.242 de lei lunar

-11.315 lei în cont

-A acordat un împrumut de 150.000 de lei

-Două terenuri

-O casă și două apartamente

-Două mașini

Sursa: declarație de avere