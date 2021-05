Echipa de junioare 2 (U17) a Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe s-a calificat pentru Turneul Final al Campionatului Național, în urma returului Grupelor Valoare (playoff), care a avut loc la Dumbrăvița (Timiș).

Tricourile alb-verzi au câștigat meciurile cu CSM Făgăraș (31-21), AHCS Cîtu Timișoara (21-20) și ACS Băile Herculane (36-27) și au terminat, astfel, playoff-ul pe primul loc, cu 44 de puncte.

„O calificare meritată, muncită. Am avut parte de dueluri tari atât cu Brașovul cât și cu Timișoara, meciuri deschise în care se putea întâmpla orice. Din fericire, suntem între cele două echipe calificate, iar acum trebuie să ne concentrăm pentru finalul de sezon. Este momentul pentru care am muncit aproape un an. La Turneul Final, fiecare meci va reprezenta o finală în sine și trebuie să fim pregătiți pentru acest lucru„, a declarat antrenoarea Carmen Cartaș.

Echipa covăsneană este neînvinsă în meciurile disputate în acest sezon și va lupta pentru medalii, în perioada 9-13 iunie, la Satu Mare. Celelalte șapte echipe calificate sunt CSM Bacău, CSȘ Bacău, CSM București, Știința București, Corona Brașov, Potaissa Turda și CSȘ 2 Baia Mare.

Două Turnee Finale în următoarea perioadă

De altfel, Sepsi se află în aceeași situație și în Campionatul Național de junioare 1 (U19), categorie pentru care Turneul Final se joacă în această săptămână, la Turda.

„În urma disputării turneului valoare de la Timișoara, junioarele 2 sunt calificate la Turneul Final de pe primul loc în grupă, cu un parcurs foarte bun, cu victorii în toate meciurile disputate până acum în sezonul competitional. Am întilnit echipe bine pregătite, am avut meciuri disputate, de un nivel foarte bun, iar sportivele au avut dorința și bucuria de a juca handbal. Referitor la turneul de la Timișoara, doresc să felicit toate echipele participante, organizatorii și arbitrii delegați. Am doar cuvinte de laudă și mulțumire la adresa sportivelor, antrenorilor, staff-ului și sper ca Turneul Final sa încununeze rezultatul muncii lor. Să nu uităm că într-un timp foarte scurt am reușit să ne calificăm la Turneele Finale cu ambele echipe ale secției de handbal, respectiv junioare 1 și junioare 2. Felicitari tuturor!„, a spus și coordonatorul secției de handbal a Sepsi-SIC, Sorin Popica.