Despre dialogurile halucinante prezentate în premieră, la Realitatea Plus, la Controversat, Daria Gușă a spus că „nu am ajuns atât de departe in discutiile cu ei. Prietenele mele au ajuns, erau destul de drăguți, galanți, voiau o relație serioasă. Cam asta era ideea în toate conversațiile.

Stenogramele prezentate în exclusivitate, la Realitatea PLUS, dovedesc abordarea cinică a celor 2 frați, care acționau prin metoda „Loverboy”.

DISCUȚIE ANDREW TATE/VICTIMĂ

Emory (ANDREW TATE) : trebuie să înțelegi că, odată ce ești a mea, vei fi a mea pentru totdeauna. O femeie nu își părăsește niciodată bărbatul. Voi fi ultimul bărbat din viața ta.”;

Emory: ce ne facem dacă ne îndrăgostim și te răpesc să te aduc la București?

Fată: Nu cred că e răpire, dacă eu vreau să vin”;

Emory: mai întâi trebuie să văd în ochii tăi că nu vei putea trăi niciodată fără mine. Si apoi pot avea încredere în tine să îți arăt totul

„Din ce vedem aici, mi se apre evident ce s-a întâmplat. (…) Ce mi se mai pare important de adăugat la aceste stenograme la ce a spus că vrea să rămână cu ea tot restul vieții și să nu mai aibă niciun bărbat, este că Andrew Tate a si declarat ca el iese cu fete de 18-19 ani pentru ca au avut mai putini parteneri. Deci scopul lui era să găsească tinere cât mai inocente, cât mai ușor de păcălit, pe care le poate păstra foarte mult timp. Iar mesajul asta e foarte clar ca incerca sa le manipuleze, să le țină acolo. Acum avem dovezi destul de clare. Sper sa avem ceva și mai substanțial pentru a-i închide definitiv, si dovezi sa fie inchisi definitiv, cand se va judeca, pe 10 (ianuarie, n.r.)”, a declarat Daria Gușă.

Daria Gușă a relatat anterior, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că și ea s-a numărat printre cele care au primit mesaj de la Andrew Tate. Aceasta a dezvaluit public episodul prin care a trecut cu Andrew Tate, în exclusivitate, la Realitatea PLUS. Ea a povestit că a primit mesaj chiar atunci când și-a deschis contul pe instagram, iar acesta o invita la o întâlnire. Tate se lăuda cu mașinile luxoase pe care le deține și cu banii pe care îi are. Ba mai mult tânăra a explicat cum britanicul milionar aplica metoda „loverboy” fetelor din Ilfov sau Prahova, din zone cât mai apropiate de casa lui. Andrew și Tristan Tate se află acum în arest preventiv pentru 30 de zile fiind acuzați de trafic de persoane și viol.

Daria Gușă a lansat și acuzații fără precedent când a vorbit despre posibilitatea ca printre clienții fetelor din rețeaua Tate să se numere chiar diplomați sau militari americani.

„Mai mulți bărbați dau vina pe educația domnișoarelor, pe când vedem cum sunt educați acești bărbați (frații Tate, n.r.) și cum îi educă pe alții la rândul lor… Noi spunem acum că e vina unor fete de 19-20 de ani, care au vrut să le folosească cardul și dragostea. Ce rost are această discuție?”, a mai întrebat retoric Daria Gușă.

„Cineva a profitat ca sunt mai naive , mai tinere si ajungem si la declaratii in care aflam ca au fost amenintate cu violenta, nu de la fratii Tate, ci de la alte persoane din jurul lor”, a adăugat Daria Gușă.

„Ce mi se pare mie cel mai ciudat la acest caz este faptul că Ambasada Americii e cea care i-a denuntat pe cei doi, iar următoarea zi au trimis pe cineva care să-i ajute să scape, sa le dea sfaturi. Înțeleg că de de obicei se trimit persoane consulare pentru cei străini și arestați, dar nu mi se pare normal… Și Ambasada Marii Britanii a trimis acolo un diplomat acolo să-i ajute”, a mai comentat Daria Gușă.

Aceasta a explicat că, în urma terorii și agresiunii la care au fost supuse victimele, este firesc că acestea nu au vrut să facă declarații despre perioada în care au fost sechestrate de frații Tate.

Potrivit uneia dintre mărturiile de la dosar, din stenogramele prezentate în exclusivitate la Controversat, la Realitatea PLUS, o victimă spunea că Tate a speriat-o ca avea camere peste tot in casa, a primit si un mesaj de la Tate ca o supravegheaza tot timpul. Efectele asupra fetelor în urma perioadelor petrecute in casa si sub teroarea fratilor Tate, sunt stres acut. Psihologii care au stat de vorbă cu victimele au precizat că acestea suferă de o traumă severă, fiind vorba de stres postraumatic.

„Mi se pare normal că niciuna dintre fete nu a vrut să spună nimic. Cei doi frați le-au amenințat și cu părinții lor, cu familiile lor, dacă nu era destul să le amenințe cu ele, presupun eu. Din moment ce sunt atât de speriate toate și au văzut atâtea puști și arme la ei prin casă”, a menționat Daria Gușă.

Aceasta a criticat și lipsa de reacție a autorităților române în acest caz, pe fondul intervenției autorităților americane în cazul fraților Tate.

„Mi se pare cea mai mare problemă cu acest dosar. Cum sa multumim noi că avem anumite lacune pe traficul de persoane în România, știind că e cel mai mare trafic de persoane în România, pe lângă aște țări?! Și să spunem mulțumesc… Când orice persoană din Prahova, dacă o întrebi dacă știe despre acest caz, știa de multi ani ce se intampla. Și serviciile noastre n-aveau nicio treabă, erau ocupate cu altele…

Despre vizitele diplomaților americani și britanici, Daria Gușă a avansat o ipoteză nouă în cazul unei protecții oferite fraților Tate.

„Daca nu au incercat să-i ajute, nu credeti ca poate au incercat discuții despre mușamalizarea unor cazuri la care frații Tate au dovezi?”, a spus Daria Gușă, joi seară, în intervenția de la Controversat.

Cei doi frați milionari britanici Andrew și Tristan Tate, reținuți de procurorii DIICOT sub acuzația de constituire de grup infracțional organizat, trafic de persoane şi viol, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, potrivit deciziei Tribunalului București din 30 decembrie 2022. Alături de ei au fost arestate și două tinere – o fostă polițistă și iubita lui Andrew Tate – acuzate că îi sprijineau pe cei doi în activitatea infracțională. O decizie urmează să se pronunțe în 10 ianuarie, la Curtea de Apel București, după ce măsura arestării celor doi frați a fost contestată de avocații lor.

„Eu sper sa nu aiba nicio sansa să iasă. Probabil sunt multe fete care sunt speriate că o să iasă, cele care au mărturisit și cele care nu au spus nimic”, a concluzionat Daria Gușă despre cazul fraților Tate, la Controversat.