Peste 100 de persoane au luat parte, în acest weekend, la cupa de schi „Profesor Iordan Popica”. Evenimentul, ajuns la cea de-a cincea ediție, a fost găzduit de „Pârtia de ski Oprea” de la Valea Mare, judeţul Covasna, fiind dedicat copiilor, juniorilor și seniorilor.

Înscrierea a fost gratuită, iar iubitorii sporturilor de iarnă, veniți din județul Covasna, dar și din Brașov, Buzău și din alte zone ale țării, au concurat la șase categorii de vârstă: sub 6 ani, 6-10 ani, 10-14 ani, 14-20 ani, 20-40 ani și peste 40 ani.

„După un an în care nu ne-am putut organiza, din cauza condițiilor epidemiologice de la începutul lui 2021, ne-am dorit să reluăm acest obicei care devine o frumoasă tradiție a zonei noastre. Vremea a ținut cu noi, am avut zăpadă, condițiile au fost bune, iar ziua a fost una plină de sport, mișcare, dar și de voie bună. Mulţumim gazdei, familia Oprea, profesorilor Alexandru Renga şi Florentina Floroianu și, în general, tuturor celor care ne susțin de fiecare dată, în amintirea profesorului Iordan Popica, un om care şi-a dedicat toată viaţa sportului covăsnean!”, a spus Sorin Popica, fiul regretatului profesor al cărui nume îl poartă evenimentul, organizat an de an, la început de februarie.

Născut pe 29 ianuarie 1939, profesorul Iordan Popica a fost unul dintre cei mai apreciaţi oameni de sport din judeţul Covasna, devenind apoi un respectat antrenor de schi. Concursul care se desfăşoară în memoria lui adună, în fiecare iarnă, peste 100 de oameni la start.