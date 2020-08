Cantitatea de sticlă colectată în prima jumătate a acestui an a crescut de la 110 tone anul trecut la 180 de tone anul acesta, iar proporția de deșeuri electronice a crescut cu aproape o treime: în timp ce în prima jumătate a anului 2019 au fost colectate 76 de tone, anul acesta am depășit 100 de tone.

Directorul TEGA S.A., Máthé László, și-a exprimat satisfacția pentru rezultatele din acest an: „În timpul campaniei de colectare a deșeurilor am ajuns în toate așezările arondate TEGA. Ca în fiecare an, am început acțiunea pe 15 martie, dar din cauza situației cu pandemia, a trebuit să facem o pauză, motiv pentru care nu am terminat campania în iunie, ci la mijlocul lunii august. Constatăm că în timpul stării de urgenţă, populația a făcut curăţenie în jur, astfel că multe lucruri au ajuns să fie aruncate. Când mergem din casă în casă, aceste deșeuri sfârșesc acolo unde trebuie: cu noi”.

În cursul primei campanii de colectare din acest an, în localitatea Ilieni au fost colectate 4 tone de deșeuri electrice (față de 1,4 tone în 2019), 5 tone în Reci (în loc de 3 tone anul trecut) și s-au îmbunătățit cantităţile de la 2 la 6 tone în Ghelinţa. Locuitorii din Reci au excelat și în domeniul colectării de sticlă: după 3 tone anul trecut, 7 tone au fost colectate anul acesta, dar în Băţanii Mari rezultatele au fost şi mai bune, după 3 tone anul trecut, 9 tone de sticle au fost colectate anul acesta. În localităţile rurale s-au colectat în medie 5 tone de sticlă.

De această dată, TEGA va continua operațiunea de colectare a deșeurilor selective şi a sticlei fără pauză, așa că în date de 12 august vor reveni la Bixad. Pentru 5 kg de sticle, locuitorii vor primi 0,5 litri de bere, dar vor fi preluate şi deșeuri textile, mobilier sau anvelope.

În privinţa anvelopelor, mai multe camioane s-au adunat cu astfel de deşeuri. TEGA subliniază că colectarea acestor deșeuri de la locuitori persoane fizice este gratuită, însă companiile trebuie să plătească pentru acest serviciu. După cum se știe, în depozitul de deşeuri operat de TEGA la sediul din Sfântu Gheorghe, strada Energiei nr. 2, între orele 8.00 și 20.00, deșeurile textile, cantitățile mici de anvelope și resturile de construcție sunt preluate gratuit de la persoane fizice pentru 30 de lei pe mc.

De la 1 august, TEGA a introdus, de asemenea, locuitorilor caselor particulare opțiunea de a colecta recipiente din sticlă separat: în acest scop, este prevăzută o pungă specială din material mai gros, pe care locuitorii trebuie să o scoată în faţa porţii doar atunci când este plină.