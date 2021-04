Sepsi Sf. Gheorghe și FCSB au remizat scor 1-1, în runda cu numărul 30, ultima din sezonul regulat al Ligii 1, scrie Realitatea Sportivă.

Golurile au fost marcate de Florin Tănase, pentru FCSB, în minutul 6, în timp ce pentru Sepsi a punctat Pavol Safranko, în minutul 57. La finalul jocului, antrenorul gazdelor, Leo Grozavu, a declarat că echipa a jucat slab în prima repriză, dar și-a revenit în partea secundă. Per total, s-a arătat mulțumit de egalul scos cu liderul din Liga 1.

”Băieții merită felicitați pentru atitudine, pentru modul în care s-au mobilizat cel puțin în a doua repriză, nu pentru acest punct. Am arătat din nou spirit de luptă, sacrificiu și am fost răsplătiți cu un gol. Cred că am fost mai periculoși azi decât FCSB-ul, dar într-adevăr e o echipă bună. Am luat gol dintr-o fază care nu anunța nimic, o minge ușor de anticipat, o minge pe care am ”lucrat-o”, să zic așa, știam la ce să ne așteptă. Din păcate se întâmplă, dar am reacționat, chiar dacă mai greu.

În prima repriză nu am avut claritate, acțiunile noastre s-au desfășurat destul de anevoios, am dus mingesa greu în careul advers, dar în repriza a doua am reușit să arătăm mult mai bine, mai aproape de ceea ce ne dorim pentru o partidă de play-off. Am mutat din punct de vedere tactic și echipa a reacționat foarte bine. Cred că am avut situații foarte clare din care puteam să scoatem mai mult”, a declarat Leo Grozavu la finalul jocului.

Referitor la acuzele la adresa arbitrajului, antrenorul lui Sepsi a spus că este un lucru normal în timpul unui meci, când tensiunea atinge cote ridicate.

În febra jocului, fiecare își dorește să câștige, e normal, se mai acumulează tensiune, dar nu a fost vorba de nervi. Cred că suntem destul de civilizați încât să nu depășim o anumită limită. Fotbalul e imprevizibil, iar dacă ne regăsim spiritul de grup pe care l-am pierdut la ultimele două jocuri, cred că suntem o echipă incomodă. Mai mult nu vreau să spun. Vom vedea”, a încheiat în Leo Grozavu.

Sepsi a terminat sezonul regulat pe locul al patrulea în clasament, cu 45 de puncte acumulate în cele 30 de meciuri.