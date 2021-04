Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, lansează o serie de atacuri la adresa premierului Florin Cîțu, pe care îl acuză că a acționat la ordinul oamenilor din sistem, nu cunoaște realitatea pandemiei, însă a favorizat ”specialii sistemului”.

”Am crezut, de asemenea, că premierul numit din partea unei coaliții nu va folosi forța pe care i-am dat-o pentru rațiuni care țin de cariera sa politică. Am crezut că premierul va respecta transparența, dar m-am înșelat!

Am crezut că am ieșit din epoca epoleților, a generalilor, a specialilor. M-am înșeleat!

Au fost ciocniri de mentalități! Vaccinarea este una dintre ele: am insistat ca vaccinarea să fie făcută mai întâi pentru bătrâni și bolnavi, dar a fost decizia altcuiva să fie altfel. Nu am crezut că vom avea mai multe centre închise pentru speciali, dar uite că s-a întâmplat. Când am arătat aceste lucruri public, am avut parte de o investigație a Corpului de Control a premierului. Ne-am pomenit cu un Corp de Control care a aruncat în spațiul public acuzații nemaiîntâlnite de altfel în lumea civilizată. Premierul a dat un semnal către orice om din administrația publică: dacă vrei să aperi interesul public, dacă vrei transparență, trebuie să te temi. Dacă deranjezi, dacă dai informații care deranjează oamenii din sistem, atunci aceștia vor veni peste tine!

Premierul României discutând aproape niciodată cu Ministerul Sănătății, premierul României lansând cifre, targheturi fără să se consulte cu nimeni. Premierul României devenind primul epidemilog al țării, premierul României vorbind despre lucruri pe care nu le înțelegea și fără să se consulte cu specialiștii, cu medicii sau cu epidemiologii precum doamna Andreea Moldovan”.