“Ne vom aminti această victorie până la sfârşitul vieţii, pentru că a trebuit să luptăm cu un număr imens de adversari: aripa stângă locală, aripa stângă internaţională, birocraţi de la Bruxelles, toţi banii şii instituţiile imperiului Soros, media internaţională şi preşedintele Ucrainei. Nu am avut niciodată atât de mulţi adversari în acelaşi timp”, a spus Orban, potrivit cnn.com.

Zelenski i-a adresat mai multe critici chiar cu o zi înainte de alegerile din Ungaria premierului Viktor Orban.

Vreau să apelez la o altă persoană care nu pare să înţeleagă pe deplin ce se întâmplă nu doar în Ucraina, ci în toată Europa. Premierul Ungariei. El este practic singurul din Europa care îl susţine deschis pe Vladimir Putin.

Nu am cerut nimic special de la oficialii de la Budapesta. Nu am primit tranzitul vital al ajutorului de apărare, nu am văzut conducere morală, nu am văzut niciun efort de a opri războiul.

De ce aşa?”, a declarat Volodimir Zelenski.