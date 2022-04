Ministrul Mediului, Tanczos Barna (UDMR), a declarat luni, în plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea moțiunii simple depusă de USR împotriva sa, că formațiunea care îi cere demisia este „disperată” că va dispărea din Parlament:

– „Este o motiune a trompetistilor disperati. Acum ceva timp USR era un partid bine construit, bine gandit, bine articuluat, un partid cu viziune. Eram parteneri, am scris impreuna un program de guvernare, am muncit cot la cot la acest program de redresare a Romaniei si va spun extrem de sincer ca apreciez in continuare profesionalismul multora din bancile USR”.

– „Dar dupa decizia de a iesi de la guvernare ceva s-a stricat. Eu doar pot sa fac o presupunere, rationala si rezonabila: a inceput scaderea vertiginoasa a USR in sondaje. Romanii v-au taxat pentru deciziile gresite pe care le-ati luat: ati iesit de la guvernare, ati facut alegeri interne, ati demis presedintele proaspat ales, ati falimentat cateva administratii locale – Timisoara cu frigul in casa, Bucurestiul cu gunoiul pe strada – , ati ramas in Parlament izolati in opozitie. Intr-un cuvant, ati esuat si din cauza esecului si a scaderii in sondaje v-a coplesit disperarea si spaima ca veti iesi din aceasta scena politica si disperarea ca veti fi un fel de PPDD, partid-cometa care apare si dispare si disperararea i-a activat pe trompetistii diletanti din partid si ati venit cu aceasta motiune”.

– „Ca politican va inteleg, avem acest stres de a depasi din 4 in 4 ani pragul electoral, dar pentru o echipa care visa sa conduca de unul signur o tara, 8% in sondaje si un trend descendent spre pragul electoral este intr-adevar un factor semnificativ de stres”.

Camera Deputaţilor s-a întrunit, luni, pentru a dezbate moţiunea simplă „Amar de mediu. Ministrul Tanczos Barna trebuie să plece cât încă mai avem păduri de apărat”, depusă de USR împotriva ministrului UDMR, deputaţii urmând să dea şi votul final.

USR susţine că ministrul Tanczos Barna este „principalul vinovat” pentru tăierile ilegale de păduri, pentru distrugerile provocate mediului, pentru incapacitatea statului de a profita de pe urma oportunităţilor oferite de economia verde şi pentru „dispreţul arogant” cu care este tratată societatea civilă atunci când atrage atenţia asupra problemelor.

Din UDMR