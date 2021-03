La data de 06 martie 2021, în jurul orei 23.35, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Zărnești au oprit în trafic, pentru control, un tânăr, în vârstă de 23 ani din județul Covasna, care conducea un autoturism pe raza localității Vulcan, județul Brașov.

Procedându-se la testarea conducătorului auto cu aparatul DrugTest rezultatul a fost pozitiv. În consecință, acesta a fost condus la o unitate medicală autorizată pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a substanței psihoactive în organism.

În cauză, a fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări, in rem (asupra faptei), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, în care se va propune soluție legală la finalizarea anchetei.

Sursa: Realitatea de Covasna