Primul meci din play-off-ul FIBA EuroCup: Sepsi-SIC - Artego Bydgoszcz, miercuri, la Sfântu Gheorghe

Campioana României la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe primește vizita polonezelor de la Artego Bydgoszcz, în etapa play-off a FIBA EuroCup, luptând pentru calificarea în optimile de finală.

Artego este singura echipă care a reușit să o învingă pe Sepsi în grupa E, cele două echipe fiind pe primele locuri.

Campioana României a încheiat parcursul din grupa E cu victoria în partida cu Lulea BBK, scor 64-48 (39-23)

Primul meci din etapa play-off-urilor se joacă miercuri, 18 decembrie, de la ora 19:00, în Arena Sepsi de la ieșirea din Sfântu Gheorghe spre Miercurea Ciuc, prețul unui bilet fiind 15 lei pentru adulți (intrarea este gratuită pentru persoanele sub 18 ani).