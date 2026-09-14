Viktor Orban își mobilizează susținătorii și atacă noua putere de la Budapesta: „Ne așteaptă mult de lucru”

Viktor Orban își mobilizează susținătorii după înfrângerea electorală și lansează un apel la „rezistență” împotriva actualei puteri de la Budapesta.
Fostul premier ungar susține că țara trece printr-un proces de „recolonizare” și afirmă că dreapta trebuie să se reorganizeze în următoarele șase luni pentru a reveni în prim-planul politic.
Orban acuză noua putere de la Budapesta
Într-o intervenție televizată, Orban a susținut că formațiunea sa a apărat suveranitatea Ungariei în perioada în care s-a aflat la guvernare și a acuzat actualul executiv că renunță la o politică externă independentă.
Fostul premier a criticat apropierea de Bruxelles și a afirmat că noua putere ar fi dispusă să accepte directivele europene pentru a-și consolida poziția. În același timp, el a acuzat guvernul de abandonarea unor direcții de politică externă legate de Statele Unite, China și lumea turcică.
„Trebuie să eliberăm din nou Ungaria”
Orban a prezentat politica dreptei drept o luptă pentru suveranitatea națională și a transmis că va continua această confruntare indiferent dacă se află în opoziție sau revine la guvernare.
„Trebuie să eliberăm din nou Ungaria”, a transmis fostul premier, care le-a cerut susținătorilor să rămână uniți și să se concentreze asupra alegătorilor proprii.
El a recunoscut că rezultatul electoral a reprezentat un eșec pentru tabăra sa și a indicat problemele economice din perioada 2024-2026 drept una dintre principalele cauze.
Atac la adresa noului aparat de stat
Un alt punct central al declarațiilor lui Orban a fost noul Oficiu Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor. Fostul premier a comparat instituția cu fosta poliție secretă comunistă AVH și a susținut că persoanele implicate în activitatea acesteia ar putea fi trase la răspundere.
Orban a anunțat inclusiv că partidul său va urmări activitatea celor care lucrează în cadrul instituției și că va face publice informații despre aceștia.
Dreapta trebuie să se reorganizeze
Fostul premier le-a cerut reprezentanților dreptei să folosească următoarele șase luni pentru reorganizare și pentru consolidarea relației cu alegătorii.
Orban susține că singura șansă a dreptei de a reveni la putere este unitatea. El a indicat trei principii în jurul cărora tabăra sa ar trebui să se coaguleze: o Ungarie suverană, libertatea individuală și păstrarea tradițiilor naționale.
În același timp, Orban a respins speculațiile privind viitoarea structură a opoziției, argumentând că este prea devreme pentru a fi stabilite formule politice clare.