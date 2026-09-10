Tensiuni în NATO: Washingtonul le cere aliaților să renunțe la Curtea Penală Internațională

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 18:40

Administrația Trump le-ar fi cerut aliaților din NATO să sprijine campania Statelor Unite împotriva Curții Penale Internaționale și să ia în calcul retragerea din Statutul de la Roma.

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