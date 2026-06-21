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Patru tineri, printre care trei minori, răniţi într-un accident rutier grav în județul Sibiu. Un șofer a fugit de la fața locului

Accident

Accident

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 21:48

Patru tineri, printre care trei minori, au fost răniți, duminică, în urma unui accident rutier înregistrat pe drumul județean DJ 106S, între localitățile sibiene Vurpăr și Roșia. Unul din șoferii implicați în eveniment rutier a figit de la fața locului, iar polițiștii încearcă să îi dea de urme.

"Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu a intervenit cu două echipaje, unul cu medic şi unul cu asistent medical, între Roşia şi Vurpăr, la un accident rutier produs între două autoturisme. La sosirea echipajelor, s-au găsit patru victime, iar echipajele SAJ şi ISU au asistat medical un adult şi trei minore", au transmis, duminică seară, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Sibiu.

Potrivit lor, echipajele SAJ au transportat la spital un tânăr de 21 de ani cu traumatism toracic şi traumatisme la picioare, o fată de 16 ani cu traumatism de coloană vertebrală şi o fată de 13 ani cu traumatism la genunchiul drept.

De asemenea, echipajul ISU Sibiu a transportat la Spitalul de Pediatrie o fată de 15 ani cu traumatism la umărul drept.

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