NOSTALGIA 2026: Patru zile de festival, weekendul acesta, în Pădurea Băneasa

Festivalul Nostalgia revine cu cea mai amplă ediție din istoria sa.
Organizatorii promit 4 zile de muzică, experiențe interactive și călătorii emoționale prin amintirile mai multor generații.
Evenimentul va avea loc în perioada 25-28 iunie, în Pădurea Băneasa, unde zeci de mii de participanți sunt așteptați să descopere un univers construit în jurul nostalgiei, concept care a transformat proiectul într-unul dintre cele mai populare festivaluri din România.
Lansat în 2018, festivalul a evoluat de la o idee inspirată de cultura retro la un fenomen cultural care depășește granițele unui festival de muzică.
Organizatorii descriu festivalul ca pe un veritabil „muzeu al timpului”, în care decorurile și instalațiile tematice joacă un rol la fel de important ca muzica. Vizitatorii vor putea explora spații inspirate din viața de zi cu zi a ultimelor decenii, de la scări de bloc și săli de clasă până la cofetării și curți de liceu, toate recreate pentru a stârni emoții și amintiri familiare.
Una dintre particularitățile care au contribuit la identitatea Nostalgia este accentul pus pe experiență înaintea numelor de pe afiș. Organizatorii au cultivat în ultimii ani ideea că publicul vine pentru atmosfera și povestea festivalului, iar aparițiile surpriză ale artiștilor au devenit parte din farmecul evenimentului. Această abordare a creat un sentiment constant de curiozitate și anticipare în rândul participanților.
Pădurea Băneasa găzduiește pentru al treilea an consecutiv festivalul, locația fiind aleasă atât pentru apropierea de natură, cât și pentru posibilitatea de a dezvolta un spațiu amplu dedicat experiențelor tematice. În spatele decorurilor spectaculoase se află luni întregi de pregătiri, organizatorii construind aproape de la zero infrastructura necesară fiecărei ediții.
Programul muzical va fi distribuit pe mai multe scene tematice.
Scena principală, botezată „Maidan”, va reuni cele mai importante momente artistice, în timp ce alte zone, precum „Cartierul Șucar”, scena Electro, scena Disco sau scena Interbelic, vor oferi experiențe adaptate diferitelor gusturi și generații.
O noutate a ediției din acest an este amenajarea unei scene improvizate în zona mașinilor bușitoare, destinată momentelor surpriză și aparițiilor neanunțate.