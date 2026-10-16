ISU Covasna avertizează asupra riscului de incendii și intoxicații cu monoxid de carbon în sezonul rece

Publicat 16 oct. 2026, 10:01 Sursă Covasna Media

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Covasna avertizează asupra creșterii riscului de incendii în locuințe odată cu scăderea temperaturilor. Pompierii subliniază importanța verificării surselor de încălzire și menționează pericolul intoxicării cu monoxid de carbon.

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