ISU Covasna avertizează asupra riscului de incendii și intoxicații cu monoxid de carbon în sezonul rece

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Covasna avertizează asupra creșterii riscului de incendii în locuințe odată cu scăderea temperaturilor. Pompierii subliniază importanța verificării surselor de încălzire și menționează pericolul intoxicării cu monoxid de carbon.
Temperaturile scăzute determină o utilizare mai frecventă a sobelor, centralelor termice și a altor surse de încălzire, ceea ce crește probabilitatea producerii unor incendii în mediul rezidențial. Reprezentanții ISU Covasna atrag atenția că instalațiile neverificate sau utilizate necorespunzător pot avea consecințe grave pentru locuitori.
Potrivit pompierilor, un coș de fum necurățat, o sobă defectă sau o instalație electrică suprasolicitată reprezintă surse majore de pericol. Cetățenii sunt sfătuiți să verifice din timp sistemele de încălzire și să respecte regulile de siguranță pentru a preveni situațiile de urgență.
Măsuri de prevenție recomandate
ISU Covasna recomandă ca sobele și coșurile de fum să fie verificate și curățate exclusiv de către persoane specializate. Este interzisă utilizarea surselor de încălzire defecte sau improvizate, iar focul nu trebuie lăsat nesupravegheat în nicio situație.
Materialele combustibile trebuie păstrate la o distanță sigură de sursele de căldură. În ceea ce privește instalațiile electrice, suprasolicitarea prizelor poate duce la incendii, motiv pentru care utilizarea aparatelor electrice de încălzire necesită atenție sporită.
Pentru o protecție suplimentară, autoritățile recomandă instalarea detectoarelor de fum și de monoxid de carbon, precum și asigurarea unei ventilații corespunzătoare în încăperi. Pompierii îi îndeamnă pe covăsneni să nu amâne verificarea surselor de încălzire, măsurile simple de prevenție putând evita tragedii.
În cazul producerii unui incendiu sau al oricărei alte situații de urgență, cetățenii trebuie să apeleze numărul unic 112. Informații suplimentare despre prevenirea incendiilor sunt disponibile pe platforma națională fiipregatit.ro.