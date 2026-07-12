Escaladare în Orientul Mijlociu. Explozii la Doha și alerte în Bahrain și EAU după atacurile Iranului

Iranul a lansat duminică dimineață atacuri cu rachete asupra unor state din Golf, la doar câteva ore după bombardamentele americane asupra unor ținte iraniene. Explozii au fost auzite la Doha, autoritățile din Bahrain au activat sirenele de alertă aeriană, iar Emiratele Arabe Unite au anunțat că au interceptat rachete lansate de Teheran.
Conflictul din Orientul Mijlociu a escaladat duminică dimineață, după ce Iranul a lansat atacuri cu rachete asupra unor state din Golf. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că sistemele de apărare au interceptat proiectile lansate de Teheran, în timp ce în Bahrain au fost activate sirenele de alertă aeriană.
În Qatar, locuitorii capitalei Doha au auzit mai multe explozii în partea de sud a orașului. Potrivit AFP, sistemele antiaeriene au fost activate pentru interceptarea rachetelor, iar autoritățile au transmis alerte pe telefoanele mobile, cerând populației să rămână în adăposturi până la noi ordine.
Ce a stârnit furia Teheranului?
Atacurile iraniene au avut loc la doar câteva ore după ce Statele Unite au desfășurat o nouă serie de lovituri aeriene asupra unor obiective din Iran.
Înainte de bombardamentele americane, Marina Gardienilor Revoluției anunțase închiderea „până la noi ordine” a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol. Totodată, forțele iraniene au deschis focul asupra unei nave comerciale despre care au susținut că naviga pe o „rută neautorizată”.
O navă comercială, abandonată după atac
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că nava vizată de Iran este portcontainerul GFS Galaxy, aflat sub pavilion cipriot. Potrivit armatei americane, vasul a suferit avarii importante în zona sălii motoarelor, iar un membru al echipajului civil este dat dispărut.
Ulterior, Centrul britanic pentru Operațiuni Maritime Comerciale (UKMTO) a anunțat că echipajul unei nave comerciale avariate în apropierea Strâmtorii Ormuz a fost nevoit să abandoneze vasul.
Risc uriaș de extindere a conflictului în regiune
Noile atacuri marchează o nouă etapă a confruntării dintre Iran și Statele Unite și sporesc riscul extinderii conflictului în întreaga regiune a Golfului Persic. Statele vizate au ridicat nivelul de alertă, iar sistemele de apărare antiaeriană rămân în stare de operare, în contextul temerilor privind noi atacuri.