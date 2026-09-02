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Alertă la Constanța. Un obiect suspect a fost identificat plutind pe mare

Obiectul suspect zărit pe mare (foto amator, via Ziarul Amprenta)

Obiectul suspect zărit pe mare (foto amator, via Ziarul Amprenta)

Realitatea de Covasna
Scris deRealitatea de Covasna
Publicat2 sept. 2026, 08:11
SursăRealitatea.net

Alertă la Constanța, miercuri dimineață, după ce un obiect neidentificat a fost zărit plutind pe apele Mării Negre. Persoana care l-a observat a sunat la 112.

Un obiect suspect a fost observat în largul Mării Negre, în zona Pescărie din Constanța, la aproximativ 2 kilometri de țărm, scrie Ziarul Amprenta.

Persoana care a observat obiectul a apelat numărul unic de urgență 112.

Știre în curs de actualizare.

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