Ministrul Sănătății pleacă în SUA în plin scandal Pfizer. Vizită crucială pentru sistemul medical românesc

Ministrul Sănătății va pleca mâine într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, pe fondul scandalului legat de contractele cu compania Pfizer și al procesului pierdut de statul român.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, oficialul român va avea o serie de întâlniri la nivel înalt cu reprezentanții companiei farmaceutice, principalul subiect fiind datoria de peste 600 de milioane de euro pe care România trebuie să o plătească.

Surse din minister spun că una dintre mizele acestei vizite este încercarea de a renegocia termenele și condițiile impuse, dar și obținerea unui acord prin care România să primească medicamente inovative, lipsă în prezent în sistemul public de sănătate.

Pe lângă discuțiile cu reprezentanții Pfizer, ministrul va avea întrevederi și cu oficiali ai Băncii Mondiale, precum și cu reprezentanți ai altor companii importante din domeniul farmaceutic. Scopul acestor întâlniri este atragerea de investiții și identificarea de soluții pentru asigurarea unui flux constant de medicamente esențiale pe piața internă.

Alexandru Rogobete, vizită oficială în SUA în plin scandal cu Pfizer

„În perioada 14-18 aprilie 2026, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete se va afla la Washington D.C. (SUA), acolo unde va avea o serie de întâlniri de o importanță strategică cu reprezentanții Băncii Mondiale și a principalelor companii americane din domeniul sǎnǎtǎții.

Programul vizitei:

Miercuri, 15 aprilie 2026

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Eli Lilly

- Participare masă rotundă "Combaterea cancerului ca politică economică: explorarea unor abordări pentru finanțarea îngrijirii eficiente a bolnavilor cu cancer pulmonare și a capacității sistemelor de sănătate. "

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Pfizer

- Întâlnire cu reprezentanții companiei GEHealthCare

- O serie de întâlniri formale și informale cu reprezentanții Băncii Mondiale

Vineri, 17 aprilie

- Participare masă rotundă "Acțiuni inițiate la nivel național: un schimb de opinii la nivel ministerial privind reformele sistemului de sănătate ".

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Medtronic

- Întâlnire cu reprezentanții companiei Pfizer

Vizita se înscrie în marja eforturilor depuse de ministrul Sănătății și a autorităților guvernamentale de a transformara pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti- Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienți, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public.”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Sănătății.



