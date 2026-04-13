Politica· 1 min citire

Trump a refuzat să comenteze rezultatul alegerilor din Ungaria

13 apr. 2026, 15:29
Donald Trump și Viktor Orban

Articol scris de Realitatea de Covasna
Sursă: realitatea.net

Președintele SUA Donald Trump a refuzat să comenteze asupra înfrângerii categorice suferite de premierul ungar Viktor Orbán în alegerile parlamentare de duminică. Întrebat de jurnaliști despre rezultatul istoric obținut de Peter Magyar, Trump s-a oprit pentru scurt timp, apoi a plecat fără a răspunde.

Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști ce părere are despre rezultatul alegerilor din Ungaria. Liderul de la Casa Albă a refuzat să răspundă și a urcat în avion.

„Vă mulțumesc foarte mult”, a răspuns Trump.

Gestul lui Trump atrage atenția după ce, săptămâna trecută, acesta l-a trimis pe vicepreședintele J.D. Vance în Ungaria pentru a sprijini campania lui Orbán, într-o demonstrație de susținere față de liderul conservator de la Budapesta.


Mai multe articole despre

Peter Magyar, alegeri, Ungaria, viktor orban, politica

Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News

Mai multe știri din Politica