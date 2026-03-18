Scenariile prin care Bolojan poate fi dat jos de la Guvern: planul pentru debarcarea premierului
Surse din interiorul PSD citate de Realitatea PLUS dezvăluie că partidul intenționează să forțeze schimbarea Guvernului condus de Ilie Bolojan, după adoptarea bugetului de stat. Sunt luate în considerare patru scenarii principale.
Potrivit unor surse din interiorul PSD, premierul Ilie Bolojan nu mai este dorit la conducerea Guvernului, motiv pentru care există mai multe scenarii legate de plecarea acestuia din funcție:
Scenariul 1: Ilie Bolojan își va da demisia odată ce PSD îi va retrage sprijinul politic.
Scenariul 2: O moțiune de cenzură va fi depusă împotriva Guvernului.
Scenariul 3: Nicușor Dan ar putea interveni pentru facilitarea unei configurații guvernamentale care să excludă actualul premier, facilitând astfel tranziția către un nou executiv.
Scenariul 4: Miniștrii PSD s-ar putea retrage din Guvern.
