”Rădăcini adânci – visuri înalte”. Mesajul emoționant transmis de Călin Georgescu după mobilizarea impresionantă la acțiunea de plantare de arbori
După mobilizarea impresionantă a oamenilor care au răspuns apelului la acțiunea de plantare de arbori, Călin Georgescu a publicat un mesaj adresat tuturor românilor. Candidatul interzis de sistem a vorbit despre energia și solidaritatea văzute în timpul acestei inițiative și despre sensul profund al unui gest care, dincolo de plantarea unor copaci, a însemnat pentru mulți participanți o dovadă de unitate, speranță și responsabilitate față de viitor.
Numeroși români s-au alăturat acțiunii de plantare, transformând ziua într-un moment simbolic de implicare și responsabilitate față de natură și față de viitor.
Mesajul transmis românilor
În mesajul publicat, Călin Georgescu a vorbit despre legătura dintre oameni, pământ și responsabilitatea de a lăsa generațiilor viitoare mai mult bine decât au primit.
„Rădăcini adânci – visuri înalte
Dragii mei,
Vă mulțumesc tuturor pentru dragostea și nădejdea pe care le-ați sădit astăzi nu doar în pământ, ci și în suflete. Acest pământ strămoșesc ne-a fost încredințat cu dragoste, iar datoria noastră este să lăsăm în urmă mai mult bine decât am primit.
Vă iubesc, dragii mei!
Mi-ați făcut astăzi un dar mai frumos decât mi-aș fi putut imagina. Am fost, suntem și vom fi împreună.
Apreciez prezența și munca jurnaliștilor, tehnicienilor și fotografilor care au fost astăzi alături de noi și au documentat această zi într-un maraton de imagini și mărturii, surprinzând ceva greu de așezat în cuvinte: bunătatea, frumusețea, credința și bucuria oamenilor de a face cât mai mult bine împreună.
Astfel de momente ne amintesc un lucru simplu: România iubește și merită să fie iubită.”
Citește și:
- 15:41 - Anca Alexandrescu aruncă în aer statul paralel. Dezvăluiri fără perdea: „O luptă pe viață și pe moarte pentru recâștigarea conducerii SRI!”
- 13:32 - Buget 2026. Război în coaliție pe banii pensionarilor: PNL spune că nu sunt fonduri, PSD insistă
- 13:29 - Scenariile prin care Bolojan poate fi dat jos de la Guvern: planul pentru debarcarea premierului
- 13:24 - Pregătire sporită la nivel global: OMS monitorizează riscul unui incident nuclear în Orientul Mijlociu
