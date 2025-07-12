PSD IESE DE LA GUVERNARE DACĂ TVA VA CREȘTE LA 24%. DANIEL ZAMFIR: ”NU AM FOST DE ACORD CU CREȘTEREA TVA LA 21%”

PSD amenință că va ieși de la guvernare dacă TVA va fi crescut la 24%. Senatorul Daniel Zamfir susține că partidul său nu a fost de acord nici măcar cu creșterea de 21%.

”Eu nu am înțeles de la domnul Bolojan că TVA-ul va crește la 24%. Dacă cumva, cineva, domnia sa sau cineva din coaliția de guvernare se gândește să propună o astfel de măsură, nu îi va mai avea parteneri pe cei de la PSD, asta ca să fie limpede.

PSD nu va fi într-un Guvern care va crește TVA-ul la 24%, asta să fie limpede. Cum știți foarte bine că n-am fost nici de acord cu cresterea TVA-ului la 21%, pentru că puteau fi cu totul alte măsuri care să echilibreze bugetul statului, fără să fie nevoie de aceste măsuri”, a declarat Daniel Zamfir, la Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea Din PSD