PROTESTUL NOUA DREAPTĂ ȘI SOS ROMÂNIA, ANULAT DE PRIMĂRIA CAPITALEI. CE SPUNE STELIAN BUJDUVEANU
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat luni că avizul pentru protestul planificat de Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România a fost anulat. „Capitala nu va deveni scena radicalismului”, a transmis acesta.
Potrivit unui comunicat al Primăriei București, Comisia de ordine publică a fost convocată de urgență, iar autorizația pentru protestul programat pe 2 septembrie a fost retrasă. Decizia a fost luată după ce organizatorii au promovat mesaje anti-imigranți, considerate instigatoare la ură și discriminare.
În document se precizează că inițial manifestarea era anunțată ca o dezbatere pe tema Strategiei de incluziune a migranților, retrasă între timp din consultare publică. Ulterior însă, mesajele publice ale organizatorilor au vizat direct imigranții, încălcând legislația privind interzicerea propagării ideilor extremiste și discriminatorii.
Stelian Bujduveanu a subliniat că nu va permite ca Bucureștiul să fie folosit pentru ură și dezbinare. El a precizat că dreptul la protest este garantat, dar nu poate fi folosit pentru a promova extremismul și intoleranța.
Primăria a reamintit că libertatea de exprimare și dreptul la întrunire sunt fundamentale, însă incitarea la ură și violență nu vor fi tolerate. Municipalitatea a anunțat că va acționa ferm ori de câte ori coeziunea socială și siguranța cetățenilor sunt puse în pericol.
Anterior, protestul fusese aprobat, cu o participare estimată de 20 de persoane. În anunțurile făcute public, Noua Dreaptă a lansat mesaje dure împotriva migranților, fapt care a atras reacții critice din partea Institutului „Elie Wiesel” și a mai multor organizații civice.
Zeci de asociații și personalități publice au cerut Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să monitorizeze situația. În opinia lor, aceste mesaje transformă migranții într-un „dușman al societății”, ceea ce reprezintă un pericol pentru echilibrul social.
Sursa: Newsinn
