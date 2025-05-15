NICUȘOR DAN, OLIMPIC LA FENTAT ELECTORATUL: DE CÂTE DEZBATERI A FUGIT

Contracandidatul lui George Simion la alegerile prezidențiale, a fugit de șase dezbateri electorale, după ce inițial declarase că va merge la toate

Nicușor Dan, contracandidatul lui George Simion la alegerile prezidențiale, a fugit de șase dezbateri electorale, după ce inițial declarase că va merge la toate. În realitate, candidatul independent a acceptat doar acele dezbateri unde a considerat că este favorizat de format sau de contextul mediatic.

Nicușor Dan a fugit de la 6 dezbateri la care și-a anunțat prezența imediat după ce a aflat că s-a calificat în turul 2 al prezidențialelor.

1. Digi24: dezbaterea trebuia să aibă loc miercuri, pe 7 mai, dar Nicușor Dan a refuzat

2. Libertatea: trebuia să aibă loc vineri, 9 mai, ora 13:30

3. Realitatea PLUS: trebuia să aibă loc vineri seară, 9 mai

4. Universitatea din București: trebuia să aibă loc luni, 12 mai

5. Camera de Comerț și Industrie a României: a avut loc astăzi, dar Nicușor Dan nu s-a prezentat

6. Europa FM: trebuia să aibă loc mâine, 14 mai, dar Nicușor Dan a refuzat invitație.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a participat la dezbaterea organizată de Digi24, dar o săptămână mai târziu, după ce a negociat un format strict în favoarea sa.

Motivul pentru care Nicușor Dan a refuzat dezbaterea cu mediul academic este faptul că Universitatea din București a refuzat să organizeze dezbaterea în colaborare cu o televiziune.

La Camera de Comerț, s-a prezentat doar George Simion, candidatul suveranist la alegerile prezidențiale.

Se pare că Nicușor Dan refuză dezbaterile cu mediul academic și social, unde tonul este imparțial, iar întrebările nu pot fi controlate.





