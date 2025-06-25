MARIUS TUCĂ, ANALIZĂ EXPLOZIVĂ DESPRE NOUL GUVERN: ”ESTE O BĂTAIE DE JOC LA ADRESA ROMÂNILOR”

Jurnalistul Marius Tucă a făcut o analiză explozivă a noului Guvern condus de Ilie Bolojan și a demascat rețeaua Cioloș care a infectat Executivul.

”Mă întreabă tot felul de oameni din jurul meu: Ce părere ai? Ce părere ai despre ce? Păi, despre Guvernul Bolojan! Și eu zic: Păi, lasă, că bucuroși le-om duce toate. Trecem noi și peste necazul ăsta. A, păi de ce spui așa?

Bine, paranteză spus, la Caracal, ăia știu, adică nu există oameni mai deștepți ca acolo....Caracal e tot ce e mai tare pe lumea asta.

Guvernul Bolojan, hai să vă spun aici ca să vadă și ei că nu am apucat să le spun prin viu grai, cred că e o bătaie de joc la adresa românilor. Adică, românii au votat o dată și s-au anulat alegerile că a câștigat alegerile ăla care nu trebuia. L-au scos din cursă, mă rog, sunt mici amănunte la care o să ne întoarcem de fiecare dată.

Din câte îmi aduc eu aminte, pe 1 decembrie, a câștigat PSD-ul, pe locul 2 a fost AUR, la distanță oarecum mare a fost PNL-ul și undeva la coada clasamanetului a fost USR-ul.

Păi și noi în Guvern avem un prim-ministru din PNL, e partidul care s-a clasat pe locul 3, avem nu știu câți miniștri care sunt ai USD-ulu, ce o căuta USR-ul în Guvern că oricum era o coaliție, ai sunt unii care sunt ai PNL-ului, dar de fapt sunt ai USR-ului.

Adică, votul românilor care a fost dat succesiv la alegerile prezidențiale și la alegerile parlamenare nu înseamnă nimic pentru băieții ăștia.

Deci, votul dacă mă mai întreabă cineva, de fat, Guvernul ăsta este o bătaie de joc la adresa românilor, punct.

Și dupa aia putem să discutăm, ce să fac acum să vorbim despre Țoiu care este la Externe și săraca nici nu știe, îl înjura pe Trump și spunea că ăsta, Putin, a sinucis-o pe nevasta lui Zelenski? Serios, astea sunt mici amănunte. Ăla, Moșteanu, Doamne ferește, de la Apărare, chiar nu e cazul.

Acest Guvern, din partea populației nu are absolut nicio susținere. Așadar, dacă vreți să mai vorbim despre guvernul ăsta că mare lucru nu mai e de discutat acum, vorbim prin toamnă, dar astăzi mai mult ca oricând, noi vrem și o să vrem în fiecare zi țara înapoi!”, a declarat Marius Tucă.