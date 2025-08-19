ION CRISTOIU ARUNCĂ BOMBA: SE PREGĂTEȘTE UN PARTID PENTRU NICUȘOR DAN
19 aug. 2025, 09:33
Articol scris de Scris de Realitatea de Covasna
"Nu cumva el pregătește terenul unui partid conservator?"
Ion Cristoiu aruncă bomba pe scena politică. Gazetarul susține că Nicușor Dan pregătește terenul pentru un partid conservator, pe care îl va prelua. Cristoiu afirmă, de asemenea, că ultimele ipostaze în care a fost surprins președintele nu sunt tocmai întâmplătoare și că încearcă să vină cu o platformă politică alternativă la suveranism.
"Ce ne transmite el de la "Legea Vexler" încoace? Avem urmatorul lucru: avem un tată cu doi copii, de familie tradițională.
El ne transmite nouă o imagine de tătic, de familie. Scot suveranismul. O altă parte a mișcărilor din Europa este conservatorismul. Adica familie traditionala, cutare, cutare. Normal era el sa se duca in locul doamnei, sa fie un barbat. Daca ne-am gandi la cine l-au ales, da? Si apoi Boca.
Nu cumva el pregătește terenul unui partid conservator și pe care-l va prelua el?", declara Ion Cristoiu
