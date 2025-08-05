BOLOJAN VREA ADMINISTRAȚIE MAI SLAB PLĂTITĂ, MAI EFICIENTĂ ȘI MAI PUȚINI FUNCȚIONARI. NOUĂ REFORMĂ ÎN PREGĂTIRE

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul pregătește al doilea pachet de reforme, axat pe reducerea numărului de angajați din administrația publică locală, tăierea cheltuielilor cu personalul și îmbunătățirea colectării impozitelor pe proprietate. Măsurile sunt parte din angajamentele asumate prin PNRR și vin într-un moment de presiune uriașă pe deficitul bugetar.

”Ținta noastră este să reducem cheltuielile cu personalul din administrația publică, să îmbunătățim încasarea impozitelor locale, să creștem eficiența serviciilor publice și să continuăm descentralizarea”, a declarat Bolojan în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România.

Premierul a avertizat că România se află la jumătatea anului într-o poziție dificilă, atât din punct de vedere al deficitului, cât și al proiectelor de investiții în derulare, iar măsurile dure sunt inevitabile.

Impozitele și numărul de bugetari, în centrul reformei

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, alături de premier, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, ministrul Muncii Petre-Florin Manole și șeful Cancelariei, Mihai Jurca. Împreună cu AMR au analizat:

reforma impozitării proprietăților, angajament esențial în PNRR;

reducerea numărului de angajați din administrațiile locale;

creșterea performanței profesionale a funcționarilor;

o nouă formulă de echilibrare a bugetelor locale, proporțional cu nivelul real de colectare.

Guvernul va continua consultările în perioada următoare cu autoritățile locale, pentru a finaliza măsurile incluse în pachetul de reformă a administrației. Bolojan susține că doar o administrație eficientă poate susține eforturile de redresare economică și investiții publice.

Pachetul va fi prezentat oficial în toamnă și este așteptat să stârnească ample reacții în teritoriu, mai ales din partea angajaților din sectorul bugetar local, care riscă disponibilizări sau reduceri salariale.

Sursa: Newsinn