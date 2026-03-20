Traian Băsescu le recomandă românilor să lase mașinile acasă

Sursă: realitatea.net

Guvernul n-ar trebui sa intervină la prețul motorinei

Traian Băsescu le recomandă românilor să mai lase mașinile acasă și să opteze pentru transportul în comun. Totul după ce în unele benzinării, prețul carburanților a ajuns și până la 10 lei pe litru.

Fostul președinte a declarat: „O spun cu toată neutralitatea și nu vreau să-mi atrag ura celor care ne aud, dar cred că cea mai corectă soluție este ca Guvernul să nu intervină, să lase piața să așeze prețurile. O intervenție prin care Guvernul ar veni cu contribuții, s-ar duce în deficit. Deci tot românii ar plăti-o și Guvernul ar trebui să împrumute mai mulți bani decât și-a propus.”, a transmis Traian Băsescu.