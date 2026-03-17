Tragedie în Constanța: o femeie a murit după ce a căzut de la etaj. Poliția a deschis o anchetă

O femeie și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de la un etaj superior al unui bloc din cartierul Tomis Nord, în Constanța. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, incidentul a fost semnalat marți, printr-un apel la 112. Sesizarea indica faptul că o persoană ar fi căzut de la înălțime, pe strada Suceava din municipiu.

Echipajele de poliție ajunse la fața locului au confirmat cele semnalate, fiind vorba despre o femeie cu vârsta estimată între 55 și 60 de ani.

La locul incidentului a intervenit și un echipaj medical, însă cadrele sanitare nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul.

În prezent, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili identitatea victimei, precum și circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.