România, zguduită de cutremur, joi dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
2 apr. 2026, 08:39
Un cutremur slab cu magnitudinea 2,7 s-a produs joi, la ora 04:46:47 (ora României), în zona seismică Vrancea-Buzău, la o adâncime de 105,4 km, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul a avut loc în apropierea mai multor localități importante: la 54 km est de Brașov, 57 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 57 km sud de Buzău, 59 km nord de Ploiești, 77 km sud de Focșani și 86 km nord-est de Târgoviște.
Datorită magnitudinii reduse și adâncimii mari, nu s-au raportat pagube sau victime, iar fenomenul nu a fost probabil resimțit de populație.
