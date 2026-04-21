România, lovită de o răcire bruscă: sunt anunțate ploi și lapoviță. Directorul ANM : „O vreme mai rece decât în mod obișnuit!”

Schimbare bruscă a vremii în România. După temperaturile de primăvară, meteorologii anunță o răcire din cauza unui val de aer polar. Potrivit specialiștilor, o „masă de aer mai rece, de origine polară” ar putea aduce maxime de doar 6-9 grade Celsius în Moldova și Transilvania. De altfel, mai multe județe din țară au fost lovite de o ploaie cu grindină.

Răcirea nu afectează doar Capitala, ci întreaga țară. Meteorologii avertizează asupra unor episoade de instabilitate atmosferica extinsă, cu ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În județul Mureș a fost furtună, iar în Baia Mare a plouat cu grindină.

Rupere de nori a fost și în Teleorman. În doar câteva ore gospodăriile oamenilor s-au umplut cu apă și grindină.

Totodată, la munte sunt anunțate ninsori. Între Sadova și Paltinu a nins. Deși stratul de zăpadă nu e gros, șoferii sunt avertizați să circule cu atenție.

Ploi cu grindină și ninsori

„Menționăm în primul rând avertizarea meteorologică de cod galben valabilă până miercuri seara la ora 21 pentru zona montană, în mod deosebit, acolo unde la altitudini mai mari de 1400 de metri precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Ninsorile vor fi local, însemnate cantitativ, stratul nou de zăpadă putând atinge grosimi 10-15 centimetri, iar în Carpații Meridionali chiar 20-25 de centimetri. Iar din punct de vedere al regimului de temperatură, e o vreme mai rece decât în mod obișnuit, începând de astăzi și pe parcursul următoarelor zile, în întreaga țară vorbim de temperaturi cu 5 până la 10 grade sub ceea ce ar fi normal pentru ultima decadă a unei luni aprilie în țara noastră.

Avem maxime azi între 7 grade în estul Transilvaniei până la cel mult 18 grade în partea de vest a Olteniei.

În capitală - o maximă de 14-15 grade, însă mâine cu siguranță temperaturile în întreaga țară se vor menține doar într-un E-car cuprins între 7 până la 15 grade Celsius.

Iar minimele vor fi negative în special în depresiuni, spre minus 5 grade în estul Transilvaniei, până la cel mult 6-7 grade în zona litoralului. Spre finalul săptămânii vorbim de o creștere a valorilor de temperatură, astfel încât să vorbim din nou de valori de până la 18-20 grade Celsius.” , a declarat Elena Mateescu, director ANM, exclusiv la Realitatea PLUS.