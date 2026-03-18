Guvernul caută variante pentru a stabiliza prețul la pompă

Au loc cele mai mari scumpiri: prețurile cresc necontrolat.

Au loc la cele mai mari scumpiri la pompă de la începutul războiului, după zile întregi în care nu a avut loc nicio scădere! Prețul pe litrul de motorină se apropie amenințător de 10 lei, iar fiecare creștere va avea efecte în lanț.

În paralel, ministrul Economiei susține că nu este nimic de făcut pe termen scurt. De cealaltă parte, ministrul Finanțelor cere Consiliului Concurenței și ANPC-ului să monitorizeze și mai atent piața. La rândul său, șeful Consiliului Concurenței avertizează că am putea ajunge la penurie dacă se va decide o plafonare a prețurilor.

Cât de mult sunt afectate prețurile de războiul din Iran?

Este cea mai mare creștere a prețurilor de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. În unele benzinării, prețul combustibilului a crescut chiar și cu 20 de bani pe litru.

Motorina standard costă acum 9 lei și 24 de bani, iar benzina standard se vinde cu 8 lei și 72 de bani pe litru. Dacă problemele geopolitice vor continua, avertizează experții, motorina ar putea ajunge la 10 lei zilele următoare. Ministrul Economiei spune că acum nu se pot lua măsuri.

„La ce fluctuație există astăzi, nu poți să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile.

În economie nu se poate lucra cu scenarii politice.” , a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei.

De cealaltă parte, ministrul Finanțelor promite că va veni cu măsuri pentru controlul prețului de la pompe.

Ministrul Finanțelor anunță controale de amploare în benzinării

„Consiliul Concurenței, ANAF, ANPC trebuie sa acționeze și cred că în următoarele zile pe baza analizelor noastre se va lua o decizie în sensul monitorizării mult mai stricte a prețurilor.” , a spus Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Din cauza războiului, motorina ajunge la noi la un preț mult mai mare decât în trecut. În plus, mare parte din aceasta provine tot din țiței rusesc, prelucrat de rafinării străine.

Factorii care duc la creșterea fulminantă a prețului motorinei

„Ministerul Energiei a venit cu un proiect de act normativ... Prin care să instituim situația de criză în domeniul carburanților, lucru care ne conferă mai multe drepturi ca stat pentru a interveni de îndată, pentru a lucra la...asigurarea faptului că nu avem creștere artificială de prețului pentru a ne asigura că putem, atunci când este cazul, pe producția internă să blocăm exporturile de combustibil, tocmai pentru a ne asigura că avem sacrificiul necesar pe piața internă, cu excepția solicitărilor care ar putea să vină din partea NATO.”, a declarat Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei.

Șeful Consiliului Concurenței spune că sunt riscuri care apar odată cu o eventuală plafonare.

„Situația e proastă. Prețurile au crescut și la noi și au crescut peste tot. N-am descoperit comportamente anticoncurențiale. Principala noastră cale de intervenție e o sancțiune, dar vine după o investigație care durează doi trei ani

Au fost situații când am introdus plafonări, dar trebuie să fim atenți... vor apărea niște băieți deștepti care o să cumpere ieftin din România și o să vândă scump în străinătate și ajungem la penurie.” , a anunțat Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței.