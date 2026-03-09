Cristi Chivu lămurește absența lui Calhanoglu din derby-ul cu Milan: „Nu se simțea bine”
Antrenorul lui Inter Milan, Cristian Chivu, a explicat de ce mijlocașul Hakan Çalhanoğlu nu a fost utilizat în derby-ul disputat duminică împotriva rivalei AC Milan, potrivit publicației Football Italia.
Fotbalistul turc, considerat unul dintre jucătorii importanți ai echipei nerazzurre, a rămas pe banca de rezerve pe toată durata partidei pierdute de Inter cu 0-1 în fața lui Milan.
Explicația lui Chivu după meci
La conferința de presă de la finalul întâlnirii, citat de FCInterNews, Chivu a oferit o explicație scurtă atunci când a fost întrebat despre situația lui Çalhanoğlu. Tehnicianul român a spus că mijlocașul „nu se simțea bine”, motiv pentru care nu a fost trimis pe teren nici măcar pe parcursul meciului.
În ultimele săptămâni, fotbalistul de 32 de ani s-a confruntat cu mai multe probleme medicale. El a lipsit de la șapte partide – cinci din Serie A și două din UEFA Champions League – în lunile ianuarie și februarie, din cauza unei accidentări la gambă.
Çalhanoğlu a revenit pe teren pe 14 februarie, în meciul cu Juventus, când a intrat din postura de rezervă și a evoluat aproximativ 30 de minute. Totuși, ulterior a ratat alte trei partide după ce a suferit o nouă problemă musculară.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Covasna și pe Google News