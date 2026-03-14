Cât costă benzina și motorina, sâmbătă, 14 martie. E a opta scumpire de la începutul lunii

Prețul benzinei a crescut din nou sâmbătă, 14 martie, ajungând la 8,49 lei/litru la stațiile Petrom din București. Este a opta scumpire din martie, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

În schimb, motorina a rămas stabilă la 8,95 lei pe litru.

De la începutul acestei luni, carburanții s-au scumpit în opt rânduri, iar ultimele cinci zile au adus majorări consecutive de prețuri, după cum urmează: pe 14 martie cu 9 bani la benzină, pe 13 martie cu 9 bani la motorină, pe 12 martie cu câte 9 bani la ambele tipuri de combustibil, pe 11 martie cu 1 ban la benzină și 2 bani la motorină, pe 10 martie cu 10 bani la benzină și 15 bani la motorină, pe 6 martie cu 9 bani la motorină, pe 5 martie cu câte 9 bani și pe 4 martie cu câte 15 bani la ambele produse, precedate în februarie de majorări pe 28 februarie cu 3 bani la benzină și 5 bani la motorină, pe 25 februarie cu câte 3 bani, pe 24 februarie cu câte 6 bani, pe 20 februarie cu câte 5 bani, iar pe 18 și 13 februarie cu câte 2 bani pe litru pentru ambele sortimente, scrie Economica.

În total, în doar 14 zile, benzina s-a scumpit cu 44 de bani pe litru, iar motorina cu 71 de bani. Această dinamică îngrijorătoare vine pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. De la izbucnirea tensiunilor în regiune, prețurile carburanților din România au fost ajustate în mod constant în sus.