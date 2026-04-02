Avertizare de tsunami, după ce un cutremur puternic s-a produs în apropierea coastelor Indoneziei
Un cutremur cu magnitudinea de moment 7,4 a lovit joi Marea Molucelor de Nord, în largul coastei oraşului Ternate, din Indonezia, a anunţat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), evenimentul declanşând o avertizare de tsunami pentru ţările vecine.
Cutremurul s-a produs la o adâncime de 35 km, la ora locală 7:48 (1:48, ora României), potrivit datelor actualizate furnizate de USGS.
Iniţial, magnitudinea seismului a fost estimată la 7,8, iar adâncimea la 10 km, dar datele au fost ulterior revizuite. Sistemul american de avertizare de tsunami a anunţat că sunt posibile valuri periculoase pe o rază de 1.000 km de epicentru, de-a lungul coastelor Indoneziei, Filipinelor şi Malaeziei.
Epicentrul cutremurului s-a situat la aproximativ 120 km de oraşul Ternate, din provincia Maluku de Nord a Indoneziei, care are o populaţie de peste 205.000 de locuitori.
Citește și:
- 22:06 - Rogobete, acuzații dure despre achiziția de vaccinuri Pfizer: „Incompetență sau slugărnicie”
- 21:48 - Donald Trump: „Sunt șanse mari să ajungem la un acord cu Iranul până mâine. Dacă nu, iau în considerare să arunc totul în aer!”
- 21:40 - Prognoza ANM: răcire accentuată în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
- 16:46 - O fabrică importantă din România, cumpărată de un afacerist ucrainean cu legături controversate
