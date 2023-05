După trei ani consecutivi de participare, efort comun și dedicarea unei întregi echipe, Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe a fost premiat cu cea mai înaltă distincție în cadrul ESO Angels Awards 2023 – premiul la categoria „DIAMOND”, pentru rapiditatea și eficiența în îngrijirea pacienților cu accidente vasculare cerebrale ischemice.

Meritul pentru această reușită îi revine în totalitate echipei de medici, asistenţi, infirmieri, brancardieri, dispeceri 112 și ambulanțieri, care împreună au făcut posibil ca timpul mediu de intervenţie de la intrarea pacientului pe ușa spitalului și până la efectuarea trombolizei – un tratament puternic pentru dizolvarea cheagului de sânge – să ajungă la 31 de minute și 90 de secunde.

În data de 1 iulie se vor împlini patru ani de când această procedură este utilizată cu succes la Sfântu Gheorghe, în această perioadă fiind tratate, în total, 209 cazuri.

Îmbunătăţirea considerabilă a timpului de intervenţie a fost posibilă și datorită sistemului de prenotificare, cu ajutorul căruia echipajele de Ambulanţă contactează direct medicul neurolog și Unitatea de Primiri Urgenţe, înainte ca pacientul să ajungă la spital, pentru ca echipa medicală să obțină din timp toate informaţiile necesare despre acesta.

„Acest premiu se datorează performanței, perseverenței și eforturilor continue depuse în ultimii 4 ani de o echipă multidisciplinară. A fost un drum lung, cu multe obstacole și provocări, dar împreună am reușit să atingem cele mai înalte standarde europene la acest capitol. În ceea ce privește echipa responsabilă pentru efectuarea trombolizei intravenoase, criteriile necesare pentru a obține cea mai înaltă distincție le-am îndeplinit încă de anul trecut, dar chiar și așa, pe parcursul ultimului an am organizat, în cadrul Academiei de Spital iCare, multiple workshop-uri care au dus la îmbunătățirea colaborării între serviciile și secțiile care fac parte din această echipă. Vom continua să țintim spre cele mai bune rezultate. Suntem conștienți că acest lucru înseamnă implicare și eforturi cel puțin la fel de mari ca cele depuse în ultimii ani pentru a ajunge în acest punct”, a declarat Dr. Forró Csilla, neurolog și coordonator al programului național de tromboliză intravenoasă în cadrul Spitalului Județean de Urgență.

Premiile ESO Angels sunt concepute pentru recunoașterea și aprecierea echipelor și persoanelor care s-au distins prin îmbunătățirea calității în practica terapeutică a accidentului vascular cerebral.

Doar două unități medicale din România, din cele peste 40 care participă la programul național de tromboliză, au fost premiate de către Organizația Internațională ESO Angels și Societatea Europeană de Stroke cu distincția „DIAMOND”, astfel că unitatea noastră medicală împarte podiumul cu Spitalul Județean de Urgență Brașov. Alte 13 spitale județene și universitare au fost premiate la categoriile „GOLD” sau „PLATINUM”.

Cu această ocazie, le transmitem felicitări colegilor de la Spitalul Județean Brașov pentru această distincție, precum și tuturor unităților medicale premiate, pentru performanțele obținute în tratarea pacienților cu accident vascular cerebral ischemic.

„Campania noastră de conștientizare a populației a avut succes și și-a atins obiectivul. Mă bucură enorm să observ că tot mai mulți pacienți recunosc semnele unui accident vascular cerebral și se prezintă în timp util la spital pentru a putea beneficia de acest tratament, crescând semnificativ șansele de recuperare. Prin creșterea numărului pacienților trombolizați am reușit să obținem această distincție. Observăm că pacienții își recapătă, treptat, încrederea în sistemul sanitar și sper ca pe viitor, acest lucru să se consolideze, ca să putem preveni și trata cu succes și alte patologii. Cu această ocazie vreau să mulțumesc presei și Inspectoratului Școlar Județean pentru sprijinul pe care ni l-au acordat în această campanie, dar mai ales echipei multidisciplinare, care este una numeroasă, și în special Unității de Primiri Urgențe, Serviciului de Ambulanță, Secției de Neurologie și secției de Anestezie și Terapie Intensivă, pentru seriozitatea, perseverența și entuziasmul de care dau în continuare dovadă”, a mai spus dr. Forró Csilla.

În cadrul ediției din 2021 a premiilor ESO Angels, Spitalul Județean de Urgență din Sfântu Gheorghe a fost premiat la categoria „GOLD”, iar anul trecut, unitatea medicală a mai urcat o treaptă pe podium, obținând distincția „PLATINUM”.

Inițiativa ESO Angels este un ONG internațional dedicat îmbunătățirii șanselor de supraviețuire și recuperare a pacienților cu AVC.

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyán Kristóf” – Biroul de presă