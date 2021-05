Handbalistele de la Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe au terminat Campionatul Național de junioare 1 pe locul 5, în urma Turneului Final care a avut loc în 25-29 mai, la Turda.

Tricourile alb-verzi au pierdut primele două meciuri din grupă, 22–26 cu CSM Galați și 16–33 cu CSM București, câștigându-l pe al treilea, 34–28 cu Viitorul Cluj. În partida de clasament contra CS Arena Târgu Mureș, Sepsi-SIC s-a impus cu 28–26, după un joc foarte echilibrat, lăudat de oficialii prezenți în sală, dar și de iubitorii handbalului, care l-au putut urmări prin intermediul platformei FRH TV.

„Un loc 5 pentru care am muncit un întreg sezon competițional ce s-a desfășurat în condiții extreme. Am încercat și cred că am reușit să închegăm un colectiv deosebit și să formăm o echipă cât mai competitivă. Le mulțumesc fetelor pentru înțelegerea pe care mi-au acordat-o în toată această perioadă grea, în care poate nu ne-am întâlnit cu cei dragi atât de mult cât ne-am fi dorit și sper ca acest Turneu Final de junioare 1 să le fie util în formarea lor ca jucatoare și să le ajute să facă pasul către echipele de senioare – Divizia A sau/și Liga Națională! Mulțumesc colegelor mele și personalului din staff pentru tot ajutorul acordat, precum și conducerii clubului pentru încrederea în acest proiect! O participare la Turneul Final al junioarelor 1 este meritorie pentru orice echipă și ne bucurăm că am reușit să ne clasăm imediat lângă semifinalistele competiției, dupa niște meciuri în care am întalnit adversari valoroși și omogeni. Am avut momente mai bune de joc sau mai puțin bune pe alocuri, dar la acest nivel diferența se poate face la câteva faze tratate necorespunzator. În ansamblu, consider că este un loc onorabil, muncit și meritat, pentru care vreau să îi felicit din nou pe toți cei care și-au adus contribuția la obținerea lui!”, a spus antrenoarea Gabriela Artene la finalul turneului.

Clasamentul final al Turneului Final al Campionatului Național U19: 1.Corona Brașov, 2.Chimia Râmnicu Vâlcea, 3.CSM București, 4.CSM Galați, 5.Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe, 6.Arena Târgu Mureș, 7.Viitorul Cluj, 8.CSȘ2 Baia Mare.

Au învins vicecampioana la Sfântu Gheorghe

O evoluție lăudabilă a sportivelor clubului covăsnean în acest sezon, în care au făcut meciuri bune în compania celor mai bune formații din țară la această categorie de vârstă. De altfel, în seriile geografice Sepsi-SIC a întâlnit Corona Brașov, iar în grupele valoare (playoff) a învins pe Chimia Râmnicu Vâlcea la Sala Szabo Katy, cele două formații devenind apoi campioana, respectiv vicecampioana României la U19.

„Un turneu la care au participat cele mai bune 8 echipe la această categorie de vârstă din România, cu meciuri disputate, de foarte bună calitate, cu sportive talentate și determinate, cu mult respect reciproc și fair-play. Fetele noastre au obținut un loc meritoriu, înaintea sportivelor de la Baia Mare, Cluj Napoca și Târgu Mureș. Felicit pe aceasta cale toate echipele participante la turneu, sportive și staff, pentru pregătire, evoluția lor în acest an competițional atipic și pentru faptul că demonstram performanta la nivelul junioarelor. Atipic deoarece am derulat un calendar competițional plin de emoție și de neprevăzut, începând de la bucuria de a juca până la teama accidentarilor sau riscul neprezentarii la competiții pe tema testării Covid. În final, am trecut peste toate problemele, mă bucur că sportivele sunt sănătoase, chiar daca am avut și accidentări și intervenții chirurgicale la component ale lotului. Trebuie să ținem cont de faptul că suntem la inceput de drum, am închegat aceasta echipă în luna septembrie a anului trecut, iar locul 5 pe țară, în compania unor echipe atât de valoroase și titrate la nivel juvenil, nu ne poate aduce decât bucurie și satisfacția muncii noastre! Doresc să mulțumesc și să felicit sportivele, antrenorii, staff-ul, membrii clubului, pentru buna derulare a acestui an competițional, pentru performanță și pentru că iubesc acest sport minunat numit HANDBAL. Multumim tuturor celor care sunt alături de noi, părinți suporteri, finantatori și îmi exprim regretul că nu au putut participa direct la competiții în acest sezon dificil”, a precizat coordonatorul secției de handbal a „alb-verzilor”, Sorin Popica.

Din cauza pandemiei de coronavirus, competițiile de handbal au un format diferit în sezonul 2020-2021, atât la seniori cât și la juniori, cu turnee solicitante care cuprind mai multe etape, înaintea fiecăruia fiind necesare testări Covid-19, iar până în prezent spectatorii nu au avut acces în săli.

Sezonul se încheie cu Turneul Final U17

Handbalul de la clubul din Sfântu Gheorghe nu intră, încă, în vacanță. În perioada 9-13 iunie, la Satu Mare, Sepsi-SIC se va afla între primele 8 formații din țară și în campionatul junioarelor 2. „A fost un prim pas în palmaresul «Sepsi handbal». Suntem calificați la Turneul Final și la junioare 2 și cu siguranță vom avea un cuvânt de spus”, a mai precizat Sorin Popica. Alături de Sepsi-SIC, vor lupta pentru medalii la Satu Mare sunt CSM Bacău, CSȘ Bacău, CSM București, Știința București, Corona Brașov, Potaissa Turda și CSȘ2 Baia Mare.