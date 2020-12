Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat care este starea șoselelor naționale din centrul țării.

CAROSABIL: umed in jud. Bv, Sb, Cv; uscat in jud Ms partial umed in jud Hr.

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 74 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 219 TONE SARE in intervalul orar 17:00/07.12.2020 – 05:00/08.12.2020 astfel:

SDN Brasov a actionat cu 18 autoutilaje si s-au raspandit 68 tone sare pe: DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 13E; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F si VOB;

SDN Sibiu a actionat cu 7 autoutilaje si s-au raspandit 10 tone sare pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 14, DN 14A si DN 14B;

Sectia Autostrazi Sibiu a actionat cu 9 autoutilaje si s-au raspandit 29 tone sare pe: A1 si A3;

SDN Targu Mures a patrulat cu 11 autoutilaje pe: DN13,DN13A,DN13C, DN 14; DN 15 si DN 16;

SDN Miercurea Ciuc a actionat cu 16 autoutilaje si s-au raspandit 60 tone sare pe: DN 11B; DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

SDN Sfantu Gheorghe a actionat cu 13 autoutilaje si s-au raspandit 52 tone sare pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E.