Toate şcolile gimnaziale din judeţul Covasna vor avea acces la internet wireless, printr-un proiect al Ministerului Educaţiei, finanțat din fonduri europene, anunță WE RADIO.

Inspectorul şcolar general, Kiss Imre, spune că proiectul „Wireless Campus” vine în special în sprijinul unităţilor de învăţământ din mediul rural, însă „va întări” reţelele de internet deja existente în multe dintre şcoli.

„Acest proiect este inițiat de către Ministerul Educației și Cercetării din bani europeni. Deja în urmă cu peste un an am purtat o primă discuție cu STS-ul, cei care vor monta și vor face aceste lucrări, iar acum au început instalarea acestor echipamente. Proiectul este destinat tuturor școlilor gimnaziale şi presupune că pe holuri vor fi montate dispozitive prin care în fiecare sală de clasă să fie asigurat semnal Wi-Fi de calitate, indiferent de numărul celor care se vor conecta. Toate acestea vin peste rețelele deja existente în școlile din județ, ca o alternativă, sau ca o rețea în plus, pentru ca acoperirea cu internet să fie întărită. Este un proiect care se derulează în toată țara, iar acum au început și la noi lucrările”, a explicat inspectorul şcolar general, Kiss Imre, pentru WE RADIO.

