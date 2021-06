Proiecte județene de dezvoltare şi îmbunătățire a sistemului de sănătate au fost principalele teme vizate de Consiliul Județean Covasna, întrunit într-o ședință online. În cadrul ședinței s-a prezentat și a fost adoptat și Raportul anual cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Covasna, în anul 2020.

În cursul anului 2020, Consiliul Județean Covasna s-a întrunit în ședințe de 21 ori, în cadrul cărora s-au adoptat 182 de hotărâri, în diferite domenii ale vieții economice, sociale și culturale. Președintele Consiliului Județean Covasna a emis 277 de dispoziții, reglementând diferite probleme care intră în sfera lui de competență. Au fost emise 577 certificate de urbanism și 285 autorizații de construire/desființare.

„Anul trecut a crescut patrimoniul județului, fiind preluată de la municipiul Tg. Secuiesc grădinița din strada Achim András, respectiv un imobil din strada Libertății, iar în municipiul Sf. Gheorghe a fost preluat un teren prin care va fi extinsă curtea Muzeului Național Secuiesc. Tot în anul 2020 am achiziționat bunuri imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic – Plan înclinat de la Covasna-Comandău”. Am inițiat și am implementat în total 8 proiecte cu finanțare UE, respectiv au fost finanțate 36 de proiecte în mediul rural, în valoare de 1,73 milioane de lei, prin Programul Județean de Dezvoltare Locală (PJDL), iar pentru programele sportive am alocat 3,8 milioane de lei” – a prezentat președintele Consiliului Județean Covasna, Tamás Sándor.

Pentru reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din mediul rural au fost finanțate 12 proiecte, pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor cu destinație de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban au fost finanțate 9 proiecte. Pentru programul județean de dezvoltare a infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar s-au finanțat 11 proiecte. Pentru reabilitarea, modernizarea bazelor sportive din mediul rural a fost acordată finanțare nerambursabilă pentru două proiecte, iar pentru modernizarea bibliotecilor din mediul rural s-a finanțat un proiect.

În cadrul ședinței s-au adoptat Studiul de fezabilitate precum și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivului de investiție „Extindere Corp Policlinică Pentru Cabinete Neurologie, Centru Stroke şi Imagistică Prin Rezonanță Magnetică (IRM)”. Activitatea care urmează să se desfășoare în extinderea propusă a clădirii existente, se desfășoară în prezent în cadrul întregului complex spitalicesc. Laboratorul de Imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) nu este accesibil facil persoanelor prezente la ambulatoriu, iar cabinetele de consultații de la secția Neurologie sunt vizitate zilnic de un număr ridicat de persoane, iar spațiile de care dispune în prezent spitalul sunt în general supraaglomerate, în special sălile de așteptare și căile de circulație. Valoarea investiției este de aproximativ 18 milioane de lei, şi urmează a fi finanțată din fonduri guvernamentale.

S-a aprobat și asocierea Consiliului Județean Covasna cu Serviciul de Ambulanță Județean Covasna – SAJ, în contextul prevenirii răspândirii COVID-19 în județul Covasna. „Pentru noi cea mai importantă este sănătatea oamenilor și siguranța celor care lucrează în sistemul de sănătăte. Nu este prima oară că venim în sprijinul SAJ, acum acțiunea constă în achiziționarea și predarea către Serviciul de Ambulanţă a unor materiale sanitare formate din dezinfectanți, mănuși, săpun lichid și saci menajeri, valoarea maximă fiind de 20 de mii lei” – a prezentat președintele CJ.

Se construiește un nou pod pe pârâul Aita în comuna Aita Mare, la ședință fiind adoptaţi indicatorii tehnico-economici și modul de finanțare. Podul existent se demolează, va fi reamenajată intersecția între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, iar circulația va fi deviată cu pod provizoriu. Valoarea investiției este de 9,1 milioane de lei, din care Consiliul Județean asigură 3,6 milioane de lei, restul fiind alocat din fonduri guvernamentale. Tot legat de infrastructură s-a decis predarea unei porțiuni de 7 km de drum județean comunei Ghelința în vederea realizării de trotuare în localitate.

Legat de rectificarea bugetului propriu, președintele Tamás Sándor a atras atenția că la partea de venituri s-a propus aprobarea includerii în bugetul local a venitului în valoare de 51 mii lei, suma fiind 35% din redevența minieră obținută prin concesionare, din activități de exploatare a resurselor la suprafață și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase.

Se va aloca suma de 10 mii lei din fondul de rezervă bugetară a autorității executive pentru finanțarea Festivalului național de Debut în Regie „Festivalul Concurs DbutanT”, ediția a VI-a, în parteneriat cu Teatrul Andrei Mureșanu, care se va desfășura în perioada 11-17 octombrie 2021.

Consiliul Județean a luat act de demisia lui Fazakas András-Levente, din funcția de consilier județean, constatând încetarea de drept a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia.