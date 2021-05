Programul Pedibus, lansat de autorităţile locale din Sfântu Gheorghe la începutul acestei săptămâni cu scopul de a determina cât mai mulţi elevi din clasele primare să meargă pe jos la şcoală, s-a bucurat de succes şi va fi extins cu noi trasee, au anunţat iniţiatorii acestuia.

Consilierii locali Kondor Agota şi Szekely Kincso au declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că peste 60 de copii au participat zilnic la acest program, numărul crescând de la o zi la alta.

Pedibus-urile, cum au fost denumite aceste grupuri, au pornit în fiecare dimineaţă la ora 7,30 din trei puncte ale oraşului şi au preluat de pe traseu copiii aflaţi în staţiile de aşteptare prestabilite, fiecare grup fiind însoţit de către doi voluntari care i-au condus până la porţile şcolilor.

“Participarea şi entuziasmul copiilor a fost peste aşteptările noastre. În medie, peste 60 de copii au participat în fiecare zi la acest program şi ne-a surprins şi numărul voluntarilor, mai exact 17 persoane s-au înscris ca voluntari. Şi pentru mine, ca voluntar, a fost nostalgic, pentru că am parcurs din nou acelaşi drum pe care îl făceam în copilărie către şcoală. Experienţele acumulate în această săptămână ne arată că am acoperit o necesitate cu acest program şi dorim să să-l continuăm. (…) Au fost copii care până acum nu au mers niciodată pe jos la şcoală, numai cu maşina. (…) Am primit mai multe sugestii în legătură cu extinderea traseelor, pe care le vom lua în considerare, şi probabil că o să includem în program şi alte trasee începând de luna viitoare, de exemplu zona Simeria, Strada Grigore Bălan, strada Nicolae Iorga, zona Penny. Şi ca să ajungă toţi copiii în timp la şcoală vom modifica şi ora de întâlnire, pentru că şi distanţele se modifică acum”, a declarat Szekely Kincso.

Iniţiatorii programului s-au gândit să acorde copiilor diverse stimulente pentru a-i determina să vină cu Pedibus-ul la şcoală, autorităţile gândindu-se inclusiv să le cumpere ghiozdane cu rotile.

” A fost o experienţă extraordinară, încă de când am pregătit acest proiect am sperat să fie bine primit de către părinţi, de către copii, dar, totuşi, entuziasmul cu care ne-am întâlnit săptămâna aceasta a fost peste aşteptările noastre. Copiii vin veseli, cu cântec, cu voie bună la şcoală. (…) Acesta a şi fost scopul nostru, să meargă pe jos, să se obişnuiască cu traficul, să socializeze (…) Vrem să îl continuăm, deci nu este un program planificat pentru o săptămână, vrem să rămână un program permanent pentru sănătatea copiilor noştri. (…) Copiii primesc câte un sticker smiley în fiecare dimineaţă, săptămâna viitoare vor primi magneţi, vor veni şi voluntari surpriză ca să atragem atenţia copiilor, vor primi şi câte un carneţel în care vom lipi stickerele şi dacă adună un anumit punctaj atunci va primi o surpriză în plus. (…) Chiar domnul primar s-a gândit să cumpărăm ghiozdane pe rotile, deci cei care participă şi adună un anumit număr de stickere să primească ghiozdane pe rotile. (…) Numărul copiilor care merg acum pe jos la şcoală nu este atât de mare, avem în total 4.003 copii în clasele primare, dar mai aşteptăm să mai vină şi alţi copii”, a declarat Kondor Agota.

În prima săptămână majoritatea voluntarilor care au însoţit grupurile de elevi la şcoală au fost sportivi şi profesori de sport, iar săptămâna viitoare Pedibus-urile vor fi conduse de actori.

“Aşteptăm în continuare voluntari. (…) Aceştia trebuie să se înscrie, trebuie să anunţe, pentru că noi am structurat programul şi avem deja voluntari pentru patru săptămâni de acum înainte. Dar dacă cineva doreşte să participe, atunci ne poate contacta, datele de contact sunt pe site-ul primăriei”, a menţionat Szekely Kincso.

Autorităţile locale au demarat programul Pedibus după ce au constatat că în ultimii ani tot mai mulţi elevi sunt duşi la şcoală cu maşinile de către părinţi, fapt ce afectează independenţa copiiilor şi contribuie, în acelaşi timp, la aglomerarea traficului şi la creşterea nivelului de poluare a oraşului.

