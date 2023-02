Protecția Consumatorilor Covasna a amendat cu 40.000 de lei firma care a produs conservele cu excremente de urs, descoperite la vânzare în luna noiembrie a anului trecut, în urma unor controale derulate în municipiul Târgu Secuiesc și comuna Turia, scrie We Radio.

Produsul denumit „Urme de urs” era comercializat pe post de „suvenir”, o conservă cu circa 30 de grame de conținut fiind vândută cu suma de 40 de lei. Conform etichetei de prezentare, produsul este vegan, conţine 100% excremente de urs brun transilvănean, „fără gluten, fără conservanţi, vegan”, iar nedeschis, se păstrează pe termen nelimitat în interiorul ambalajului, în schimb, după deschidere trebuie „folosit” în termen de 22 de ore.

Compania producătoare este S.C. Xindex Eco SRL din comuna Sânmartin, județul Harghita, „sora” firmei care produce berea și chipsurile „Csíki Sör” şi „Csíki Csipsz”, și are punctul de lucru în comuna covăsneană Malnaș.

„Amenda a fost aplicată marți, este vorba despre firma producătoare S.C. Xindex Eco SRL, pentru că firma Lixid Project care produce berea şi chipsurile Csíki Sör şi Csíki Csipsz, doar distribuia aceste produse. Noi am găsit anul trecut aceste produse pe piață, la Târgu Secuiesc și Turia, am făcut o notificare către CJPC Harghita, ei au controlat firma Lixid Project și au constatat că, de fapt, nu ei sunt producătorii, ci firma soră care are punctul de lucru la Malnaș, în județul Covasna, și atunci s-a întors la noi. Am cerut documente, până au venit a durat puțin, dar marți am aplicat amenda”, a explicat șeful CJPC Covasna, pentru WE RADIO.

